SELON MILITARY WATCH MAGAZINE : Les forces aériennes algériennes, premières en Afrique

Selon le site spécialisé Military Watch Magazine, les forces aériennes algériennes sont les plus puissantes du continent devant l’Egypte, l’Angola, l’Ethiopie et le Maroc. «Dotée de l’une des plus grandes flottes d’Afrique, l’armée de l’air algérienne combine des quantités d’armements avec la modernité et un niveau élevé de formation du personnel sans égale en Afrique», relève Military Watch Magazine, qui note que «l’épine dorsale de la flotte est composée d’environ 45 chasseurs Su-30 MKA lourds, dérivé avancé de la génération 4+ du Su-30 Flanker, doté de capteurs puissants, d’une performance de vol impressionnante et de la possibilité d’engager toutes sortes de cibles avec un arsenal diversifié d’armements».«Le Su-30 est soutenu par quatre petits escadrons tactiques de chasseurs MiG-29S de poids moyen. Les avions sont tous équipés d’armes de pointe, notamment des missiles air-air à longue portée R-27ER et R-77, les Su-30 pouvant déployer des missiles de croisière Kh-31 Mach 3», ajoute le site. «L’Algérie, précise-t-il encore, déploie également la plus grande flotte de chasseurs d’attaque d’Afrique, avec 36 Su-24M en service» et «un escadron de 15 intercepteurs Foxbat MiG-25PDS, qui sont considérés comme les variantes les plus modernes de la plate-forme de troisième génération, avec des capteurs avancés de quatrième génération, des systèmes d’avionique et de guerre électronique». «Alors que la majorité des pays du continent africain ne déploient pas d’avions de combat modernes, quand certains n’en ont aucun, plusieurs Etats africains déploient des forces de pointe avec des armes haut de gamme et une formation hautement professionnelle», indique le site, qui explique que les armées africaines adoptent leurs stratégies en fonction de la nature de la menace. En Algérie, l’aviation est un moyen de dissuasion, alors qu’en Angola, en Erythrée et en Ethiopie le besoin en avions de guerre est dicté par les tensions avec des pays voisins. Dans son évaluation des cinq Etats africains dotés des capacités de guerre aérienne les plus modernes et les plus puissantes, le site classe l’Algérie à la première place.