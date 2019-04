SELON M. DJILLALI HADJADJ : Près de 60 milliards de dollars détournés en 15 ans

En effet, M. Djillali Hadjadj a souligné que les phénomènes de détournement de l’argent public, d’évasion fiscale, de fuite des capitaux et de blanchiment d’argent, avaient tendance à prendre des proportions « extrêmement inquiétantes », particulièrement où les cours du brut étaient à leur plus haut niveau. M. Djillali Hadjadj constate que cette incurie a commencé à baisser au moment où les cours s’étaient effondrés, « ce qui, dit-il, n’était pas une mauvaise chose pour freiner cette corruption ». Il relève que ce fléau « tentaculaire », gangrenant tous les organismes publics, n’est pas le propre de dignitaires du régime ou de hauts fonctionnaires, mais qu’il était aussi présent dans les régions les plus reculées d’Algérie, à travers ses phénomènes de pots de vin et autres commissions sur les marchés publics. Mettant en avant des estimations d’organismes internationaux, l’intervenant relève que sur la période des 15 dernières années, ce sont quelque 60 milliards de dollars à avoir été détournés, des chiffres dont il précise qu’il faut y ajouter ceux concernant la fuite des capitaux, l’évasion fiscale et autre blanchiment d’argent. Parmi les secteurs concernés par ces activités parasitaires, M. Djillali Hadjadj mentionne les « affaires qui ont entachées Sonatrach, le projet de construction de l’autoroute Est-Ouest et d’autres encore, dont il révèle que les dossiers se trouvent présentement « dans les tiroirs des services de police judiciaires et de l’ex-DRS ». Pour autant, dit-il que, dans les prochains mois ou les prochaines années, l’on s’inscrive dans des changements positifs, il ne serait pas très difficile de sortir ces dossiers et de les traiter conformément aux lois du pays.