SELON LE SITE SPECIALISE GLOBALPETROLPRICES : Les carburants algériens parmi les moins chers au monde

Avec son rang mondial de 12e pays producteur de pétrole et de 17e détenteur de réserves, l'Algérie est le quatrième pays au monde où le carburant est le moins cher parmi les 150 pays concernés par ledit classement. Selon la source, l'Algérie fait partie des pays qui décorrèlent le prix des carburants de celui du cours du baril de pétrole, c'est ce qui explique son faible coût au niveau mondial. Ainsi dans ce classement, l’Algérie est à la quatrième place avec l’Iran et fait mieux que l’Egypte, le Qatar et l’Arabie Saoudite avec respectivement 0.37 Dollar, 0.51 Dollar et 0.54 Dollar pour le litre. En revanche, au Maroc et en Tunisie, les prix sont nettement plus chers, avec 1.19 Dollar le litre pour le premier et 0.73 Dollar le litre pour le second. Pour étayer le classement, la source précise qu'un automobiliste américain ou français paye son carburant respectivement 61 et 111 fois plus cher qu'un vénézuélien. En Turquie et en Norvège où le prix de l'essence et du Diesel sont les plus chers au monde, l'automobiliste payera son carburant 146 fois plus cher qu'un vénézuélien. La différence de taxes et de subvention à l'origine des disparités La variation du prix des carburants d'un pays à un autre est due essentiellement à la disparité de taxes et de subventions appliquées au niveau local, explique la source qui distingue alors quatre groupes d'Etats. Concernant la catégorie du diesel, l’Algérie est aussi classée à la quatrième place avec un prix estimé par globalpetrolprices.com à 0.20 Dollar le litre, derrière le Venezuela et l’Iran avec 0.9 Dollar et l’Arabie Saoudite 0.13 Dollar le litre, mais, loin devant le Maroc 1.02 Dollar et la Tunisie 0.63 Dollar le litre. Le deuxième groupe rassemble aussi les Etats producteurs de pétrole mais avec des subventions moindres, et où le prix du carburant est alors un peu plus élevé, mais reste inférieur au prix du marché. S’agissant du GPL, bien que, son utilisation reste faible, l’Algérie occupe la première place, avec un prix de 0.08 Dollar le litre, devançant l’Azerbaïdjan (2ème) et la Russie (3ème) avec respectivement 0.23 Dollar et 0.31 Dollar le litre. A l'inverse, on retrouve dans la troisième catégorie, les pays dont les taxes font passer le prix du litre de carburant au-dessus du prix du marché. C'est le cas des Etats-Unis, de la Chine, ou du Canada où l'essence est vendue entre 0.76 et 1.27 euro le litre. Quant au diesel, il est vendu entre 0.82 et 1.27 euro.