SELON LE SITE SAOUDIEN ‘’AL MADENAH NEWS’’ : Le Hadj 2020 serait maintenu sous conditions

Le Hadj pour cette année aura bel et bien lieu en Arabie Saoudite sous certaines conditions, a indiqué une source médiatique, citant le site saoudien « Al Madenah News ». En effet, selon la même source ce site saoudien aurait annoncé que le Hajj 2020 est maintenu, sous certaines conditions. Le site explique que les autorités saoudiennes ont pris la décision de maintenir le Hadj malgré l’épidémie du Coronavirus. En revanche, les conditions sont assez strictes. Tout d’abord, le site d’information stipule clairement que les visas pour le Hadj seront distribués dans un nombre limité. Ainsi, il n’est pas question cette année d’accueillir autant de pèlerins que les années précédentes. De plus, ces visas seront attribués en priorité aux « pays arabes et islamiques ». De ce fait, les pays Européens dont la France pourraient se retrouver exclus du Hadj 2020. À ce sujet, le site d’information ajoute que des annonces prochaines seront faites concernant les pays non-musulmans. Autre condition et non des moindres : les personnes âgées de plus de 60 ans ne pourront pas participer au Hadj 2020. De plus, les personnes souffrant de certaines maladies chroniques ne pourront pas non plus prétendre à l’obtention du Visa pour le Hadj.