SELON LE SG PAR INTERIM DU PARTI : Le FLN ‘’ne peut rester en dehors de la présidentielle"

Mais sans pour autant dire si le FLN présentera son propre candidat, ce qui parait improbable, vu les délais, ou soutenir un des candidats. C’est tout le sens de la lettre adressée lundi aux militants du parti par Ali Seddiki, pour qui « le FLN ne peut se permettre de se laisser dépasser par les événements qui s’enchaînent sur la scène politique ». Dans sa lettre publiée sur le site du parti, Ali Seddiki souligne que « la prochaine présidentielle est une étape historique, décisive dans la vie de la nation », invitant du coup « à la mobilisation de toutes les potentialités ». « Non seulement il n’est pas permis au FLN d’être dépassé par les événements, mais faudra que ses militants doivent être à l’avant-garde pour être en cohérence avec la volonté du peuple et son désir du changement et de construction d’une Algérie nouvelle, dont les fondements sont la démocratie et l’égalité sociale », exhorte Ali Seddiki. La participation forte et effective des enfants du FLN à la prochaine présidentielle est « un devoir national dicté par la responsabilité historique du parti qui doit être partie prenante du rendez-vous électoral, dans les conditions actuelles que connait l’Algérie », martèle le SG par intérim. Pour lui, cette présidentielle, sera, au contraire, « l’occasion de redorer l’image du parti, issu du peuple », tirant à boulets rouges sur « certaines parties qui cherchent à exploiter le désir de changement exprimé par le peuple pour porter préjudice au FLN ». Au sujet du processus électoral en cours, le SG par intérim du FLN, visiblement soucieux d’être dans les bonnes grâces, salue les mesures prises dans ce cadre, notamment l’Autorité de surveillances des élections, la jugeant comme une « garantie de transparence ».