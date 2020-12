SELON LE MINISTRE FERHAT AÏT ALI : L’importation de véhicules de moins de 3 ans est ‘’inapplicable’’

Le ministre de l’Industrie Farhat Ait Ali Braham a déclaré que le dossier d’importation de voitures de moins de 3 ans n’est pas applicable et ne sert pas l’économie nationale. Intervenant ce lundi 28 décembre 2020 sur les ondes de la radio chaîne 1, le ministre a souligné que le dossier n’était ni reporté ni suspendu, mais plutôt inapplicable ajoutant que la commercialisation des voitures en Algérie se ferait en fonction des capacités financières et des besoins de base du pays. D’autre part, le ministre de l’Industrie a souligné que «le marché automobile n’est pas une priorité pour le gouvernement, alors que l’industrie automobile est la priorité», et que «l’accent est actuellement mis sur la création d’une industrie dans ce domaine», indiquant qu’il y a des discussions avec les Allemands concernant la création de véritables industries pour les voitures de tourisme et utilitaires. Depuis la suspension de l’importation des kits CKD/SKD destinés au montage automobile, l’Algérie a économisé 3 milliards de dollars et 500 millions de dollars d’importation de pièces détachées. Évoquant l’ouverture du capital de certaines entreprises publiques, le ministre de l’Industrie a souligné que l’ouverture du capital des entreprises ne peut pas se baser sur les critères précédents et que le processus ne concernera que les entreprises publiques qui ont besoin d’une recapitalisation périodique en mobilisant l’épargne privée et publique via la Bourse d’Alger pour relancer ces entretiens en difficulté financière.