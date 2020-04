SELON LE MINISTRE DU COMMERCE : ‘’Les prix n’ont pas enregistré une forte hausse’’

Le ministre du commerce Kamel Rezig a indiqué ce dimanche que les prix de produits alimentaires n’ont pas enregistré de fortes hausses, à l’exception des produits importés. En effet, lors de son passage à l’émission « l’invité de la matinée » de la Radio Chaine 1, le ministre a estimé que, seuls les prix de la tomate et de la courgette, ont connu une hausse considérable, du fait de la forte demande en ce mois de Ramadhan. Concernant les prix de la viande, Rezig a reconnu que les promesses quant à la réduction des prix n’ont pas été tenues. Pour lui, cela est dû à la propagation de l’épidémie du coronavirus. Il a indiqué toutefois, que ses services n’ont pas suffisamment de contrôle sur le secteur de la distribution des fruits et légumes et de la viande. Face à cette situation, Kamel Rezig souligne que des mécanismes seront mis en place pour le contrôle et la régulation du marché en vue de mettre fin à l’anarchie.