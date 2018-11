SELON LE MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU : 60% des inondations sont causées par les oueds pollués

Les oueds pollués par les déchets sont à l'origine de "près de 60% des inondations en milieu urbain en particulier", a affirmé, ce lundi à Constantine, le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, au cours d’une visite de travail effectuée dans cette wilaya. Se basant sur les résultats d’une étude "profonde et spécialisée, réalisée sur le terrain par des experts de renom", M. Necib a précisé que près de 60% des causes des crues et inondations signalées en milieu urbain sont occasionnées par les oueds pollués, remplis d’ordures et de déchets. Le ministre qui avait annoncé depuis Constantine, plus précisément dans la commune de Ain Smara traversée par l’Oued Rhumel, le lancement d’une vaste opération nationale de curage, de nettoiement des cours d'eau et d’éradication des bidonvilles construits à la lisière des oueds, a appelé les citoyens, les responsables et les élus locaux à "contribuer efficacement" à cette opération visant à "redonner aux oueds leur capacité en matière de débit et éviter les inondations". "Le ministère des Ressources en eau, de concert avec les instances concernées, a diagnostiqué la problématique des inondations en Algérie et identifié les régions à haut risque pour une meilleure intervention sur le terrain", a souligné Hocine Necib, faisant état d’une hiérarchisation de la prise en charge des régions concernées, en fonction de la dangerosité du risque.