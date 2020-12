SELON LE MINISTRE DE LA SANTE BENBOUZID : C’est le Président qui annoncera le vaccin idoine

Invité dimanche par Echourouk News, le ministre de la Santé, Abderahmane Benbouzid, s'est longuement expliqué sur la stratégie vaccinale que les autorités sanitaire comptent conduire, précisant deux choses importantes, à savoir que le choix du vaccin que l'Algérie va acquérir n'est pas encore fait et que c'est le président de la République qui en fera l'annonce. Cette stratégie vaccinale sera conduite par le ministère de l'Intérieur pour ce qui est de la dimension logistique et du ministère de la Santé pour ce qui est du suivi de l'opération médicale elle même au niveau des hôpitaux. S'agissant de la date l'acquisition du vaccin , le ministre a tenu à remettre les pendules à l'heure, expliquant que « l’Algérie s’emploie, depuis le mois d’août écoulé, à acquérir le vaccin dans le cadre d’un mécanisme organisé, de concert avec l’organisation mondiale de le santé (OMS), l’organisation les nations unies (ONU) et le groupe COVAX » Et d’ajouter, « le vaccin n’a pas encore obtenu le pré qualification de l’OMS, d’autant plus que les laboratoires qui son à un stade avancés les essais cliniques n’on pas encore obtenu l’autorisation de sa mise sur le marché." Le propos du ministre se veut comme une réponse à certains médecins qui ont pris sur eux d'annoncer une date pour l'acquisition du vaccin , alors qu'il ne font pas partie du Comité scientifique, seul habilité a faire le choix du vaccin qui sera annoncé par le chef de l'Etat. Quant à savoir si le futur vaccin sera "obligatoire ou non, le Pr Benbouzid rassure : « le vaccin n’est pas obligatoire, mais il sera accessible à tout algérien qui souhaite se faire vacciner », précisant toutefois que le vaccination concernera, en priorité, les personnes atteintes e maladies chroniques et les personnes âgées. CQFD. A propos des chiffres sur la cartographie de la pandémie et son amplitude, le ministre assure que "ce sont les bons chiffres fait sur la base de remontées quotidiennes d'information des wilayas", accusant ceux qui les mettent en doute de "faire de la propagande"