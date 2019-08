SELON LE MINISTRE DE LA JUSTICE : Les avoirs criminels doivent être récupérés

La lutte contre la corruption « n’atteindra ses objectifs qu’après la récupération des avoirs criminels que représentent les fonds détournés », a déclaré, jeudi, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati. Il a précisé que la récupération des avoirs détournés « constituent, à l’heure actuelle, une pierre angulaire aux niveaux national et international, les expériences d’autres Etats en la matière ayant montré que rien ne contribue aussi efficacement à la lutte contre ce type de crime que la poursuite de ses auteurs pour la récupération des fonds détournés ». Le ministre a insisté sur « la nécessité d’approfondir les enquêtes préliminaires pour identifier les auteurs de ces crimes de corruption et déterminer et localiser les montants détournés afin de les saisir ou de les geler jusqu’à ce que les auteurs soient présentés devant les juridictions compétentes ».