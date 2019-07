SELON LE MINISTRE DE LA JUSTICE : L’argent de la corruption doit être récupéré

S’exprimant à ‘Ecole supérieure de la magistrature dans le cadre d’un séminaire consacré justement à la corruption, le Garde des sceaux, qui n’hésite pas à faire un parallèle entre ce phénomène et celui du terrorisme, considère que la lutte ne peut être efficace qu’avec « la récupération de l’argent volé »planqué dans des paradis fiscaux. Le ministre rappelle que l’Algérie a signé des conventions internationales avec des pays qui permettent d’envisager un partenariat entre la justice algérienne et ses homologues en international. Slimane Barhimi a soutenu que la corruption a sapé les fondements de l’Etat national, provoquant du coup une perte de confiance entre les citoyens et les instituions de ce même Etat, rappelant que la prévention et la lutte contre ce phénomène demeurent la priorité de l’heure. « Il faut récupérer cet argent pour protéger les droits des générations futures », estime le ministre qui rappelle que « le juge travaille en toute autonomie, n’obéissant qu’ à sa conscience et à la loi », en réponse aux réserves de l’opposition, selon laquelle l’opération « mains propres » n’est qu’une instrumentalisation de la Justice pour des fins de règlement de compte. Pour sa part, Djilali Hadjadj, président de l’Association algérienne de lutte contre la corruption, reste sceptique quant à la possibilité de récupération de l’agent volé, mettant en avant « la réticences » des États où cet argent dort.