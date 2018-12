SELON LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION : Les médias appelés à contrecarrer les désinformations étrangères

"Contrairement à l'approche de nombre de médias occidentaux, le traitement de la souffrance humaine, par nos médias nationaux, n'est pas à visée sélective ou lucratives, mais repose fondamentalement sur des critères moraux et humanitaires", a indiqué le ministre dans une allocution, lue en son nom par son conseiller, Madjid Bekkouche, à l'occasion d'une journée d'information sur "la communication institutionnelle et le rôle des médias dans la promotion de l'action humanitaire". Cette approche trouve son essence dans la politique de l'Etat et les orientations pertinentes du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui accorde un intérêt majeur aux catégories vulnérables et aux causes humanitaires, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, a-t-il ajouté. Affirmant que "le Croissant Rouge algérien (CRA), qui associe dans nombre de ses activités, des instances internationales spécialisées et des médias étrangers et nationaux, a pu ainsi mettre en échec ces manœuvres désespérées contre l'Algérie", il a souligné que "les actions humanitaires de l'Algérie ne profitent pas, uniquement, aux citoyens algériens, mais également aux ressortissants étrangers, dont la dignité et l'amour propre sont scrupuleusement préservés et les autorités suprêmes du pays y veillent". Dans ce contexte, le ministre de la Communication "a mis en avant l'importance de l'adhésion des médias nationaux à tous les programmes nationaux à caractère humanitaire et de leur mobilisation, tant en conjoncture exceptionnelle que normale, pour la défense des causes humanitaires et l'accompagnement de l'effort des associations caritatives et de solidarité agissant pour l'allègement de la souffrance des être humains où qu'ils se trouvent".