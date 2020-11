SELON LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION : L'ère de la tutelle sur l'information est révolue

Dans un entretien au journal électronique "Nouvelles d’Algérie", et en réponse à une question sur les partis opposés à l'amendement constitutionnel qui se sont plaints de restrictions politiques et d’un blackout des médias publics, le ministre a affirmé que "l'heure de la tutelle sur l'information est révolue", assurant que "toutes les activités des partis opposés au document de l’amendement constitutionnel ont été couvertes par les médias publics". Et d’ajouter que cette question devrait être posée aux organes qui n’ont pas assisté auxdites activités car, a-t-il dit, le ministère ne s’immisce pas dans le travail des salles de rédaction. La plupart de ces partis ont participé au débat et à l’enrichissement en soumettant des propositions. Leurs dirigeants ont rencontré le président de la République et ils ont pu organiser leurs meetings et leurs activités de proximité, a tenu à rappeler M. Belhimer, réfutant l’idée selon laquelle la pandémie de Covid-19 aurait été exploitée pour restreindre les libertés et les partis d'opposition. La conjoncture sanitaire a imposé à tout un chacun de s'adapter à une situation inédite, aussi bien au niveau de l'action politique que dans les établissements névralgiques tels que les hôpitaux, les écoles, les mosquées, les marchés et les espaces commerciaux, a expliqué le ministre. En réponse à une question sur "les restrictions imposées sur les libertés d’expression et d’opinion ou encore l’intimidation de journalistes et l’interpellation d'activistes du Hirak populaire dont le Gouvernement appréhenderait le retour", M. Belhimer a indiqué que "les manifestations ne se sont interrompues qu’avec l’apparition du coronavirus dans notre pays, c’est là une réponse suffisante aux récalcitrants, et sur la décision à l’origine de la suspension des activités". L’interdiction de rassemblement a émané d’un comité scientifique médical spécialisé et n'a nullement de lien avec la politique, a-t-il souligné, rappelant qu’aucun journaliste n’a été arrêté pour des raisons professionnelles, et que "la majorité des activistes politiques sont sortis de prison après leur audition par le juge et avoir bénéficié de l'acquittement".