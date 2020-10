SELON LE MINISTRE BENBOUZID : L’Algérie compte plus de 4 millions de sexagénaires

S’exprimant lors d’une rencontre sur la protection des personnes âgées à Oran, le ministre de la Santé a indiqué qu’à l’horizon 2040, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus dépassera les 10 millions ce qui représentera environ 20% de la population algérienne. Benbouzid a ajouté que l’espérance de vie en Algérie est passée de 72 ans en 2000 à 78 ans en 2019. Selon le ministre de la Santé, l’espérance de vie des personnes ayant atteint l’âge de 60 ans, est de 22 ans. C’est-à-dire, quand une personne atteint 60 ans, elle vit encore 22 ans de plus en moyenne. A travers ces chiffres, Benbouzid a estimé que la vieillesse de la population doit être une priorité au niveau national, du fait que ce phénomène aura à l’avenir des répercussions sur les plans sanitaire, social et économique. Par ailleurs le ministre de la santé, de la population et la réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a souligné, que « l’Algérie a gagné la bataille » contre la Covid19, « mais la vigilance demeure toujours de mise pour ne pas tomber dans une deuxième vague », rapporte l’agence officielle APS. S’exprimant lors d’un point de presse, en marge d’une visite de travail dans la wilaya d’Oran, le ministre de la santé a estimé que la situation de la covid-19 en Algérie « est stable », appelant toutefois la population « à rester consciente, et continuer à appliquer les gestes barrières, pour éviter une deuxième vague ». M. Benbouzid a salué à l’occasion, les efforts déployés par les équipes médicales, tout au long des mois qu’a duré la pandémie, pour endiguer le virus et sauver les malades, rappelant les mesures de l’Etat pour soutenir les praticiens de la santé. Jeudi, le bilan des contaminations au coronavirus en Algérie a fait état de 160 nouveaux cas, 5 décès et 108 patients guéris en 24 heures. Le nombre total des contaminations au Coronavirus dans le pays s’élève à 51 690 malades celui des décès a atteint les 1741 morts, et le nombre de personnes guéries a atteint 36282.