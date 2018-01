SELON LE MINISTRE ABDELGHANI ZAALENE : Le fret maritime et aérien ouvert au privé

Le ministre des Travaux publics et des transports, Abdelghani Zaalane, a annoncé à Alger l'ouverture du fret maritime et aérien aux opérateurs privés algériens en vue de satisfaire les demandes d'exportation. S'exprimant lors d'une réunion avec les membres de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) sur le projet de loi de règlement budgétaire de 2015, le ministre a indiqué que la décision d'ouvrir le fret maritime et aérien aux opérateurs privés nationaux intervient dans le cadre de la nouvelle orientation de l’économie nationale vers l’exportation. Il a rappelé que le cadre législatif relatif à l’ouverture du fret aérien existait depuis 1998 mais il est resté gelé. Il a ajouté que la levée du gel sur cette loi concernera en premier lieu le transport des marchandises. L’ouverture de cette activité au privé permettra de transporter les produits locaux destinés à l’exportation, y compris les produits agricoles ce qui permettra de créer de nouveaux emplois, a affirmé M. Zaalane. Il a souligné qu'"Air Algérie ne peut satisfaire toutes les demandes des opérateurs en matière d’exportation de marchandises". Le ministre a indiqué par ailleurs qu'une journée d’information sera organisée prochainement au profit des opérateurs sur les modalités d’obtention d'autorisations de transport de marchandises par voie aérienne et maritimes. Les opérateurs privés peuvent acheter ou affréter des avions pour les opérations d’exportation, a-t-il indiqué. Le premier responsable du secteur des transports a en outre indiqué que le Gouvernement avait pris plusieurs mesures pour renforcer le transport maritime à travers un programme d’acquisition de 24 navires, précisant que 7 à 10 navires ont été achetés jusque-là.