SELON LE DIRECTEUR DE LA SANTE DE LA WILAYA D’ORAN : ‘’Les EPSP seront directement impliqués dans la lutte contre Covid-19’’

Des spécialistes et médecins impliqués dans la lutte contre le Covid-19 du CHU d’Oran ont plaidé, à Oran, pour une implication plus significative et plus efficace des établissements publics de santé de proximité (EPSP) dans la lutte contre le virus pour soulager les personnels médical et paramédical déjà mobilisés depuis près de 5 mois. "Tout le personnel médical et paramédical des services impliqués dans la lutte contre Covid-19 est fatigué, saturé et submergé. Ils ont besoin d’un répit, d'un repos de guerrier pour revenir plus forts. Nous sommes vraiment exténués", a résumé la situation, Pr Nadjet Mouffok, cheffe de service des maladies infectieuses lors d’une rencontre ayant regroupé les responsables de l'établissement et différents services, en présence du wali, Abdelkader Djellaoui et du directeur de la santé et de la population, dans le but d’évaluer les besoins en moyens et équipements et cerner les problèmes. "La fatigue commence à se ressentir et tous les gens impliqués dans cette lutte, des chefs de services jusqu’aux agents de soutien passant par le personnel paramédical ont réellement besoin de repos. Il nous faut vraiment du soutien", a-t-elle souligné. A ce titre, elle a fait savoir que le CHUO est chargé des cas graves de coronavirus nécessitant une hospitalisation en urgence. Les autres cas asymptomatiques ou avec des symptômes sans gravité peuvent être pris en charge par les médecins aux niveaux des EPSP ne serait-ce que pour le tri et l’orientation, a-t-elle suggéré, ajoutant que "la charge est très forte sur le personnel en charge du Covid-19. Il faut reconnaître que nos équipes ont fait un travail remarquable depuis le début de la pandémie avec plus de 600 guérisons du Covid-19". A ce titre, le directeur de la Santé de la wilaya d’Oran, Nacer Bouda a indiqué que dans le cadre de réajustement de la stratégie de lutte contre le Covid19, "les EPSP seront directement impliqués dans cette lutte contre Covid-19. Le tri des cas suspects et l’orientation et même la prescription du traitement si nécessaire se feront à leur niveau", a-t-il informé. Des médecins qualifiés et expérimentés seront à la disposition des citoyens au niveau des neufs EPSP de la wilaya d’Oran. Les patients dont la plupart ne nécessite pas d'hospitalisation ne sont pas obligés de se déplacer à l’hôpital pour se faire dépister ou se faire délivrer un traitement. L'hôpital sera exclusivement réservé aux grands malades, a-t-il fait savoir.