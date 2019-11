SELON LE CANDIDAT A LA PRESIDENTIELLE, AZZEDINE MIHOUBI : Des millions d’Algériens attendent le 12 décembre

Selon le candidat du RND, « Nous sommes maintenant à la fin du mois de novembre 2019 et non pas au début du mois de mars 2019, les millions de personnes qui ont porté les principales revendications de changement en mars se préparent maintenant à participer aux élections du 12 décembre, une fois que les exigences convenues par tous les Algériens auront été satisfaites », a-t-il soutenu. Evoquant sur son passé de ministre dans le gouvernement de Bouteflika, le candidat Mihoubi a affirmé qu’il était un homme d’Etat. Par conséquent, il n’est affidé à personne. « Je suis un homme d’État, et avant 1999, année de l’entrée en fonction du président Bouteflika, j’étais responsable et directeur dans plusieurs entreprises publiques et privées », s’est-t-il justifié. M. Mihoubi estime que l’époque où le peuple est considéré comme un simple réceptacle électoral est révolue. « Je pense que les choses ont beaucoup changé et que ce qui se passe à présent m’oblige à prendre une série d’autres engagements en dehors du programme électoral », a-t-il souligné, citant notamment le projet d’assurer le passage de l’Algérie d’un État rentier à une économie émergente. Concernant le financement de sa campagne électorale, le candidat a indiqué qu’une partie du financement proviendra du budget du parti et une autre partie des cotisations des militants du RND et de certains sympathisants. Le candidat a annoncé qu’il présenterait un rapport financier après le 12 décembre, affirmant au passage que sa campagne serait la moins coûteuse.