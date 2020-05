SELON LA DIRECTION DE COMMERCE : Le programme de permanence de l’Aïd suivi à 100% à Mostaganem

Le nombre de commerçants réquisitionnés pour cette année au niveau de la wilaya de Mostaganem a été de 709 commerçants afin d’assurer aux citoyens un approvisionnement régulier en produits alimentaires et services de large consommation durant cette fête religieuse ,célébrée cette année dans un contexte un peu spéciale , caractérisé par la pandémie et les mesures de confinement. Pour le suivi de la mise en œuvre de ce programme de permanences élaboré par cette même direction, 22 brigades mobiles ont été affectés à travers l`ensemble du territoire de la wilaya. Le même responsable a fait savoir que les agents d’inspection relevant de cette même direction ont saisi durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan une quantité de 1 tonne et 167 KG de différents produits alimentaires de large consommation dont la viande rouge et blanche avec une somme de 222000DA en plus de 36000DA pour non facturation où il a été établi 93 infractions en ce sens, a-t-on ajouté . Des mesures coercitives seront prises à l'encontre des commerçants contrevenants dont notamment la fermeture de leurs locaux conformément à la loi relative aux conditions d'application des activités commerciales.