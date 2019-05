SELON L’AVOCAT RACHID KHANE : Louisa Hanoune avoue avoir rencontré Said et Toufik

Louisa Hanoune avoue avoir rencontré Said Bouteflika et le général Toufik le 27 mars dernier soit 7 jours avant la démission de Bouteflika, Louisa Hanoune justifie cette rencontre qu’elle qualifie « d’apport politique » , « il est de ma responsabilité dans les circonstances actuelles de trouver un moyen de sortir de la situation actuelle et je ne peux pas imaginer qu’un acte purement politique puisse être criminalisé. Je n’imaginais pas qu’en 2019 un responsable politique soit humilié à cause d’un apport politique », rapporte son avocat, Rachid Khane, à travers un communiqué rendu publique sur sa page Facebook. L’avocat détaille que la rencontre a eu lieu dans la résidence officielle « Dar El Afia » à Alger et a duré une heure « seulement », ajoutant que la rencontre avait pour objectif de « donner son avis sur la situation politique, et elle pensait que cette rencontre était officielle avec l’accord de la présidence de la République sinon, comment expliquer qu’en l’espace d’une heure, elle aurait pu commettre tous ces actes qui représentent des accusations graves passibles de la peine de mort », poursuit Me Khane. Louisa Hanoune se défend et explique qu’entant que chef de parti et député, « la constitution lui donne le droit de représenter le peuple devant les instances officielles » avant de poursuivre »le seul péché que j’ai commis est d’avoir rempli mes hautes fonctions politiques. »