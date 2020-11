SELON L’ASSOCIATION NATIONALE DES COMMERÇANTS : Plus de 50 000 commerçants ont cessé leur activité

En effet, Boulenouar a fait savoir que les commerçants ont recouru à cette option en raison des pertes matérielles qu’ils ont subies du fait de la fermeture des magasins et de la grande réticence des citoyens à acquérir certains biens. Par ailleurs, M. Boulanouar a précisé que « près de 10 000 commerçants ont été sanctionnés par les services du ministère du Commerce pour non-respect des mesures préventives ». « La décision de fermer les activités commerciales était difficile et préjudiciable, mais elle est nécessaire, compte tenu de la situation sanitaire difficile que traverse le pays », a-t-il indiqué, lors de son passage à l’émission « l’invité du matin » diffusée sur la Chaîne 1 de la radio nationale. Et d’ajouter : « En raison du nombre élevé de contaminations et de décès dus au Coronavirus, il était nécessaire d’opter pour la fermeture des activités commerciales, et cela afin de limiter la propagation de l’épidémie. » Selon lui, « la détermination des heures de travail de certaines activités commerciales et artisanales vise à réduire les rassemblements dans les magasins et les espaces commerciaux ». « Cette décision allie la préservation de la vie et la garantie d’un niveau minimum de vie économique », a-t-il ajouté. M. Boulanouar assure également que, « les commerçants et les artisans sont tenus de respecter ces décisions car la période à venir sera difficile », tout en indiquant que « la responsabilité sera grande et double pour eux, car ils doivent adhérer aux mesures préventives, et obliger les clients à adhérer aux mesures sanitaires pour vaincre cette épidémie ». D’autre part, il a appelé les walis à adapter ces mesures aux conditions réelles, estimant « qu’il ne faut pas sanctionner tout le monde à cause d’un petit groupe de commerçant qui ne respecte pas les conditions préventives ». « Par conséquent, je demande aux wali que les sanctions soient individuelles et non collectives, notamment au niveau des centres commerciaux », a-t-il martelé.