SELON ABDELAZIZ RAHABI : ‘’L’Algérie est visée par une stratégie de ‘’tension permanente ‘’

En effet, M. Rahabi a fait savoir dans une déclaration sur LSA direct que « Beaucoup de stratèges proches du Maroc développent cette stratégie de tension permanente », soulignant que l’objectif escompté de cette « guerre d’usure » est d’obliger le pays à « changer de priorités ». Selon M. Rahabi, l’Algérie a toujours été sous tension permanente sur les questions internationales, notamment sur la question palestinienne. « On nous demande toujours de faire des concessions sur la question palestinienne. Ne nous l’avons pas fait », a-t-il affirmé, faisant savoir que « beaucoup de pays étrangers y compris des pays amis, avaient demandé à l’Algérie en 1988 de reporter le Conseil national palestinien tenu à Alger parce qu’il y avait des menaces ». Évoquant l’intervention militaire du Maroc à El Guerguerat, l’ancien ministre a soutenu que le « Maroc jouit d’un soutien diplomatique direct et inconditionnel de la France au Conseil de sécurité de l’ONU « , mais également, d’un » soutien financier à l’effort de guerre des pays du Golf ». « Il a incontestablement joué la carte de la Palestine en se rapprochant de l’entité israélienne pour ne pas aller jusqu’à normaliser avec lui par ce qu’il y a probablement des résistances à l’intérieur », a-t-il ajouté. Interrogé sur l’absence de volonté chez le Maroc pour renouer le processus de négociations avec les Sahraouis, l’ancien diplomate a estimé que « le Maroc se sent puissant, à chaque fois que ses alliés pensent que l’Algérie est faible ». Il a rappelé, à ce titre, que le Maroc a décidé de suspendre sa participation aux travaux de l’Union du Maghreb arabe (UMA) en 1995, lorsque l’Algérie vivait une situation sécuritaire très difficile. Affirmant que le conflit au Sahara occidental est « une question de décolonisation », M. Rahabi a rappelé que le Maroc a pris des engagements internationaux pour l’organisation d’un référendum d’autodétermination au Sahara occidental. Il a relevé, à ce titre, la nécessité d’amener le Conseil de sécurité de l’ONU à assumer ses responsabilités vis-à-vis du peuple sahraoui, regrettant l’absence d’envoyé spécial au Sahara occidental. Il a plaidé, en outre, pour l’élargissement du mandat de la Minurso à la surveillance des droits de l’Homme comme préconisé par l’Algérie.