SEISMES DE MILA : La localité d’El Kherba déclarée ‘’zone sinistrée’’

Le ministère de l’Intérieur a annoncé que la localité d’El Kherba dans la wilaya de Mila a été déclarée comme zone sinistrée. La localité d’El Kherba a été déclarée comme zone sinistrée suite aux séismes l’ayant frappée les 17 juillet et 7 août. Rappelons que deux secousses telluriques, de 4.9 et 4.5 degrés, survenues le 17 juillet dernier, à Mila ont provoqué l’effondrement total et partiels de d’une trentaine de maisons. Les familles touchées par ces deux tremblements de terre ont été évacuées et hébergées sous des tentes et dans des structures pour jeunes en attendant de les reloger.