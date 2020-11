SEISME EN TURQUIE : Djerad présente ses condoléances à Erdogan

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, un message de condoléances au président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, suite au séisme qui a secoué la région d'Izmir et endeuillé le peuple turc frère, faisant des dizaines de morts et d'importants dégâts matériels. "Monsieur le Président, j'ai appris avec une grande affliction la triste nouvelle du séisme qui a secoué la région d'Izmir et endeuillé le peuple turc frère, faisant des dizaines de morts et d'importants dégâts matériels", a écrit M. Djerad dans son message. "En cette douloureuse circonstance, je tiens à vous présenter, au nom du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et au nom de l'Algérie, peuple et Gouvernement, nos sincères condoléances et nos profonds sentiments de compassion", a-t-il ajouté. "Je vous prie de transmettre nos sentiments de solidarité et de compassion avec les familles sinistrées, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés", a-t-il soutenu. "Veuillez agréer Monsieur le Président l'expression de ma haute considération et mon profond respect", a conclu le Premier ministre.