SEISME DE SKIKDA : Mise en place d’une cellule de crise

Une cellule de crise a été mise en place dans la wilaya de Skikda, consécutivement à la secousse tellurique ressentie à 04h53 suivie de deux autres répliques signalées à 06h17 et 12 h10, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Présidée par le chef de l’exécutif local, Abdelkader Bensaid, cette cellule de crise est composée des responsables des directions locales de l’habitat, des ressources en eau, les services de la protection civile et les services des assemblées populaires communales (APC) concernées, en sus des services des différents corps constitués, a expliqué la même source. En application des directives du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, le wali de Skikda s’était rendu à Ain Bouziane (Sud de Skikda), où l’épicentre des deux secousses a été localisé pour s’enquérir de la situation et constater d’éventuels dommages. Selon un premier constat des services de la wilaya, "aucune perte humaine n'est à déplorer" alors que des fissures ont été relevées au niveau de l'hôpital d’El-Harrouch ainsi que quelques habitations.