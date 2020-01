SEISME A JIJEL : Deux ministres s’enquièrent de la situation

Les ministres de l'Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, de la Solidarité nationale, la famille et la condition de la femme, Kaouter Krikou, se sont rendus vendredi dans la commune d’El Aouana, (20 km à l’Ouest de Jijel) pour s’enquérir de la situation dans la région, suite au séisme enregistré dans la région. Dans une déclaration à la presse au centre-ville d’El Aouana, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, relevant que " le président de la République Abdelmadjid Tebboune qui suit de près la situation à Jijel depuis l’annonce de ce séisme" , a mis en avant la nécessité pour les commis d’Etat "de se mobiliser à tous les niveaux pour faire face à toute éventualité afin d'assurer et porter assistance et réconfort aux citoyens". "Je saisis l’occasion pour m'adresser à tous les responsables leur demandant d’être vigilants et prêts dans la nouvelle Algérie à toute urgence" soulignant que "l'Etat à travers ses institutions sera toujours présent aux côtés des citoyens dans toute circonstance et à tout moment", a-t-il ajouté. M. Beldjoud a relevé "qu’aucune perte humaine ou matérielle n’a été signalée suite à ce séisme" indiquant que le mouvement de panique observé parmi les citoyens "était normal en pareil cas".