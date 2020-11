SEHALA (SIDI BEL ABBES) : Un trentenaire fait une chute mortelle dans un puits

40 éléments de la protection civile de Sidi Bel Abbès, ont fait usage d'une ambulance d'évacuation , 3 camions de lutte contre le feu, 3 véhicules de communication, des projecteurs, dans le but de repêcher un trentenaire répondant aux initiales de BS qui a chuté, dans l'après-midi de mardi 3 novembre 2020, dans un puits d'une exploitation agricole, sise au douar Amarna, dans la commune de Sehala, 20 km au nord de Sidi Bel Abbès, rapporte un communiqué de la cellule d'information et des relations publiques. Le wali, le directeur de la protection civile ainsi que les autorités civiles et militaires ont assisté à l'opération ayant duré jusqu'à 2 h du matin. Malheureusement, le corps de l'infortuné jeune paysan a été retrouvé sans vie. La dépouille mortelle a été transportée à la morgue du CHU ‘’Hassani Abdelkader’’.