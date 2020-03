SEHAILIA (MASCARA) : Les citoyens de Ouled Ali crient leur exclusion

Les habitants du douar Ouled Ali relevant de la commune de Sehailia dans la daïra de Tighennif, crient leur détresse et interpellent le nouveau wali de la wilaya de Mascara Sayouda Abdelkhalek quant à leurs revendications qui se résument, selon leur déclaration, à leur privation par le P/APC, de plusieurs projets en les transférant vers d'autres localités. Ils se plaignent de l'isolement, en raison de l'usure des routes qui relient leur douar aux douars voisins, ce qui les empêche d'exercer leurs diverses activités notamment l'agriculture. Ils soulignent l'étendue de leur souffrance face au problème du manque de canaux d'assainissement, de la rareté de l'eau et de l'absence du gaz de ville, auxquels s'ajoute l'insuffisance des aides à l'habitat rural et l'exclusion de la majorité des habitants de l'octroi de logements tous types confondus. Une exclusion basée sur aucun motif légal ou réglementaire, font-ils rappeler. Ils font appel ainsi aux autorités de wilaya pour ouvrir une enquête sur un certain nombre de projets dont a bénéficié leur douar et qui ont été transférés à d'autres pour des raisons qu'ils ignorent. Pour sa part, le maire de Shailia, a assuré que le douar en question a bénéficié d'un certain nombre de projets, tout comme le reste des douars de la commune, et qu'il est impossible de pouvoir transférer un projet enregistré au nom d'une localité vers une autre, et qu'il n'est pas en mesure de le faire en vertu de la réglementation en vigueur. Le même responsable parle d'un projet de revêtement de la route reliant le douar Ouled Ali à celui de Ouled Kada, sur une distance de 6,5 kilomètres, qui sortirait ses citoyens de leur isolement.