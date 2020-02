SEDJRARA (MASCARA) : L'eau et le gaz font défaut à Ain Kebira

Ils reprochent aux autorités locales leur indifférence quant à son branchement à partir desdites sources au moment où cette richesse est gaspillée en abondance et que les habitants recherchent. Outre la crise de l'eau, les habitants se plaignent des difficultés rencontrées quant à l’approvisionnement en gaz butane particulièrement en cette période de froid, car, quel que soit le prix de la bouteille , le coût de son transport a doublé, surtout pendant la saison hivernale et les jours pluvieux, où le besoin de cette substance vitale se fait sentir, malgré, selon eux, que le canal principal passe non loin de leurs portes, pour aller approvisionner d'autres zones en dehors de la wilaya. Dans le volet du logement rural, les habitants du douar Ain Kebira demandent leur quota face à une crise de logement générée par l'accumulation des demandes et la multiplication du nombre de dossiers. La population a également appelé à la mise en service rapide du récepteur de téléphonie mobile où un groupe a déjà installé la plupart des appareils, tandis qu’elle demeure isolée en raison du manque de couverture téléphonique. Ils revendiquent également des moyens de transport vers d'autres régions et aussi doter les services de santé, limités, par la présence du médecin une fois par semaine, en moyens humains et équipements. Il est aussi question de transport scolaire, vu qu’un seul bus est mis à la disposition de plus de 70 enfants scolarisés. Ain Kebira lance un appel de détresse au nouveau wali Abdelkhalek Sayouda pour des projets à leur profit, à l'instar de ce qui se fait dans d'autres régions.