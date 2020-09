SEDJRARA (MASCARA) : Des élus demandent la dissolution de l’APC

Sept membres de l'Assemblée Populaire Communale de Sedjrara sollicitent le ministre de l'intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire de dépêcher une commission d’enquête sur ce qu'ils ont appelées les transgressions, les capacités limitées et l'unilatéralisme dans les décisions de gestion au sein de la commune, ce qui, selon eux, a perturbé le développement dans la localité et dans tous les domaines. En effet, ils demandent également au ministre de geler les tâches de l'APC ou de la dissoudre en raison de l'impasse qu'elle vit depuis cinq mois, après que le maire ait refusé de répondre aux revendications de la majorité des membres. Ils demandent à ce qu'un administrateur soit nommé et chargé de la gestion des affaires de la commune pour donner un nouveau souffle à la machine de développement dans la région, témoins selon eux, d'un recul flagrant, qui a eu des répercussions négatives sur la vie des citoyens qui, pendant le mandat du P/APC actuel, ont fermé la mairie plus de dix fois. En revanche, les sept membres indiquent qu'ils ont été invités par le wali de la wilaya de Mascara pour lui rendre compte de l'impasse au sein de l'APC de Sedjrara et de ses raisons. Le premier responsable de l’exécutif a même demandé l'ouverture immédiate d'une enquête par une commission d'inspection, dont les résultats ne sont pas encore connus par les membres. Dans le même contexte les membres contestataires auraient énuméré au ministre de l’intérieur tous les problèmes que vit la commune de Sedjrara depuis l'élection du P/APC. A la tête de ces problèmes, selon les membres, on trouve des projets qui sont soit bloqués, soit annulés, à titre d'exemple, les stades de proximité, les projets d'alimentation en eau potable de cinq douars, et le problème de l’hygiène, sans parler d'autres problèmes liés au fonctionnement des installations publiques.