SECURITE SOCIALE : Un régime des retraites complémentaire pour bientôt

Un nouveau projet de loi règlementant les assurances sociales pour les salariés est en cours d’élaboration. Il verra bientôt le jour, a annoncé, à Alger, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam. Les travailleurs pourront bientôt bénéficier d’une retraite complémentaire à travers la Mutuelle générale des travailleurs. C’est du moins ce qu’a annoncé, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, lors de son intervention, aux « travaux de la contribution des mutuelles sociales dans le développement de la Caisse nationale des assurances sociales ». En effet, il a indiqué que le régime de la retraite complémentaire sera « prochainement intégré » dans le système algérien de la sécurité sociale, affirmant que « cette nouvelle disposition, actuellement en discussions au niveau du secrétariat général du gouvernement, sera promulguée dans le cadre de la loi de réorganisation de la mutuelle en cours de préparation ». Il s’agit là, a précisé le ministre, d’une «nouvelle option » qui sera mise à la disposition des salariés après la finalisation et l’approbation de toutes les mesures relatives à son application. Selon lui, « la loi de réorganisation de la mutuelle, devant permettre aux assurés sociaux de bénéficier d’une couverture à 100%», sera « incessamment » soumise à examen. Faisant part des avantages, il expliquera que «cette nouvelle loi touchera un nombre important de salariés, et ce, dans le cadre d’un accord qui sera conclu entre la Caisse nationale de l’assurance sociale (Cnas) et les Caisses de mutualité ».