SECURITE SOCIALE : Signature d'une convention pour améliorer les conditions d'accouchement

La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) et la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ont signé, jeudi à Alger, une convention avec nombre d'établissements hospitaliers privés, pour l'amélioration des conditions d'accouchement dans le cadre de la contractualisation (paiement par tiers). Les ministres du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Acheuk Youcef Chawki et de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, ont supervisé la cérémonie de signature de cette convention qui concernera, dans un premier temps, nombre de cliniques privées disposant d'un service Maternité dans certaines wilayas, en tant qu'"opération pilote". Ladite Convention a été signé par Directeur général de la CNAS, Abderrahmane Lahfaya, le Directeur général de la CASNOS, Toufik Hanoune et les gestionnaires de cliniques privées disposant d'un service Maternité dans les wilayas de Souk Ahrak, Tissemsilt, Alger, Bejaïa, Ouargla, Khenchela, Tlemcen et Aïn Defla, en attendant d'étendre l'opération à d'autres wilayas. Intervenant à l'occasion, le ministre du Travail a indiqué que cette convention s'inscrivait dans le cadre de la démarche du secteur visant à "offrir aux assurés sociaux et à leurs ayants-droit des prestations médicales de qualité", et se veut "le fruit d'une coordination entre les ministères de la Santé et de la Sécurité sociale". Acheuk Youcef a souligné que ce dispositif permettrait à l’assuré social d’accéder à des prestations en matière de soins, sans payer d'honoraires, grâce au système du tiers payant.