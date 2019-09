SECURITE SOCIALE : La CNAS sensibilise les étudiants

Sous le slogan « l’assurance sociale vous accompagne dans votre parcours universitaire » la caisse nationale d’assurances sociale (CNAS), de Mostaganem, a lancé au cour de cette semaine une campagne d’information et de sensibilisation ciblant les étudiants universitaires. Ladite campagne s’est déroulée au niveau de la bibliothèque centrale de la wilaya. D’autre part, et en parallèle, le directeur général de la caisse nationale des non salariés (CASNOS) a lancé quant à lui, un appel en direction de cette catégorie de personnes non-salariées, les invitant ainsi à s’acquitter de leurs cotisations réglementaires, dans les meilleurs délais, avant la date butoir du 3 septembre courant. Dans ce cadre, il a rappelé aux concernés qu’ils ont la possibilité de libérer leurs cotisations, par tranches, selon un calendrier de versements, ce qui leur évitera d’encourir des « pénalités de retard » de versements, prévues par la règlementation, en vigueur.