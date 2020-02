SECURITE ROUTIERE : Le ministère de l’intérieur dévoile son plan d’action

Abordant l’instruction présidentielle relative au traitement de la problématique de la sécurité routière par le durcissement des mesures à l’encontre de tout comportement criminel dans la conduite, notamment les moyens de transport de voyageurs, de transport scolaire ou de transport de marchandises, le Premier ministre a appelé les ministres concernés à engager sans attendre les actions à même de permettre de réduire les conséquences néfastes et bouleversements qui en découlent sur les vies humaines ainsi que sur le quotidien des blessés et des familles. En effet, le ministère de l’intérieur a indiqué dans un communiqué que « Compte tenu de la gravité de la problématique de la sécurité routière et son impact bouleversant sur le quotidien du citoyen et suite à l’instruction du président de la République Monsieur Abdelmadjid Tebboune, lors du Conseil des ministres du dimanche 02 Février 2020 visant à mobiliser tous les moyens techniques, humains, matériels, juridiques, informationnels devant réduire la fréquence des accidents sur nos routes, il a été décidé, dans la même perspective de gestion de l’hécatombe routière suite à la réunion du Gouvernement Mercredi 05 Février 2020, de mettre en avant une action corrective contenant des mesures avec effets immédiats. D’autres mesures seront inscrites dans la durée afin de cerner davantage les facteurs qui sont à l’origine des accidents routiers et d’en réduire d’autres dans le cadre d’une approche d’intervention multisectorielle ». « Les pouvoirs publics, en prenant la mesure de la problématique routière sous ses multiples facettes, ont mis en œuvre un plan d’intervention qui tient compte de tous les aspects liés à la sécurité routière. » ajoute la même source. Ainsi, le dispositif annoncé se décline en quatre plans, juridique et administratif, infrastructures routières, inspections routière et la sensibilisation et l’information des usagers de la route.