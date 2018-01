SECURITE ROUTIERE A TISSEMSILT : 720 contraventions établies en décembre

Dans le cadre de l'application des lois et règlements relatifs à la circulation routière afin d’assurer la protection et la sécurité sur la route aux usagers de la route et la prévention des accidents de la circulation, les services de la sureté de wilaya de Tissemsilt ont enregistré au cours du mois de décembre 2017 une nette augmentation dans les contraventions relatives à la circulation routière. Cette dernière s’est traduite, d’après les statistiques élaborées par les mêmes services par l’enregistrement de 720 violations à la circulation pour le seul mois de décembre. Ces infractions se répartissent comme suit: Contraventions de premier degré, 74 violations, dont 51 défauts du permis de conduire. Contraventions de deuxième degré avec 115 violations, dont 51 contraventions sur la ligne continue, et 41 violations de la réduction de la vitesse sans raisons valables, ce qui bloquerait la fluidité du trafic, contraventions de troisième degré avec 459 infractions, dont 48 défaut de la ceinture de sécurité, et 25 sur l'utilisation du téléphone pendant la conduite, et 48 infractions relatives à l'arrêt du trafic dans les zones urbaines et 51 infractions de stationnement non autorisé sur une double voie . Onze autres violations liées à la mise des accessoires et une matière opaque sur les vitres du véhicule, et 23 violations liées au dépassement de la vitesse limitée. Enfin, pour les contraventions de quatrième degré, les mêmes services avaient enregistré 72 infractions dont 24 violations liées à la circulation dans le sens interdit et 11 violations liées au doublage sur la ligne continue et pour faire face à ces infractions et délits en particulier pour démunir des accidents de la circulation. Les services de la police de Tissemsilt ont mis un certain nombre de mesures de sécurité préventives pour lutter contre ces violations de la circulation tout en traçant un programme de proximité qui vise à sensibiliser les utilisateurs de la route sur les risques d'accidents de la circulation routière.