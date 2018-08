SECURITE ROUTIERE A MOSTAGANEM : Les usagers de la route sensibilisés par les Gendarmes

Le groupement de la gendarmerie nationale de Mostaganem (brigade 300 logements) a organisé hier une campagne de sensibilisation et de prévention routière au niveau la RN 11 près de la plage de Sonaghter, au profit des usagers, un endroit connu pour être dangereux pour les automobilistes. Notons, que la wilaya de Mostaganem s’étend sur plus de 120 kilomètres de côte où ses splendides plages, créent une grande affluence de personnes, dépassant les 6 millions d’estivants venus de tout le pays et de l’étranger. C’est dans ce contexte que la gendarmerie nationale a mis en œuvre un plan spécial de sécurité, ‘’session estivale 2018’’ ayant pour objectif la lutte contre les chauffards qui mettent en danger leurs vies et celles d’autrui. Il est utile de préciser qu’un renfort assez conséquent d’éléments de sécurité, dotés de matériel veille à la sécurité routière 24/24 prêts à intervenir au moindre incident pour que la RN11 ne soit pas obstruée, puisque l’équation est très simple : plus d’estivants égale plus d’automobilistes. Sporadiquement, les gendarmes ont arrêté plusieurs voitures et bus pour leur expliquer leurs rôles sur la route, pour le bien être des citoyens qui empruntent nos routes afin de passer de bonnes vacances. Pour rappel, durant l’année écoulée 250.000 accidents ont été enregistrés faisant plus de 3650 morts sur les routes du pays. Une sensibilisation qui a pour objectif l’implication de tous les citoyens et non uniquement par les services de sécurité. Les accidents de la route sont devenus un grand fléau dans notre pays et la sonnette d’’alarme a retenti pour que tout le monde se solidarise afin de mettre un grand frein à toutes ces pertes humaines.