SECURITE ROUTIERE A MOSTAGANEM : La police retire 302 permis de conduire en novembre

En comparaison avec le mois précédent, il a été noté une diminution du nombre d'accidents avec18 accidents en moins alors que le nombre de blessés a connu une légère augmentation avec 04 blessés en plus ; heureusement, aucun accident de la circulation mortel n’a eu lieu. S’agissant des causes d’accidents de la circulation, il s’avère que l'élément humain en soit le principal responsable à 100% puisque sur le total de 28 accidents enregistrés sont tous imputables à un non respect des règles de base d’un bonne conduite. La distribution du nombre d’accidents, par tranche d’âges révèle que la catégorie de conducteurs qui enregistre le plus d'accidents est celle qui appartient à la tranche d'âge de 25 à 40 ans et ce, avec 12 accidents ; chez les conducteurs âgés entre 18 et 25 04 accidents ont été enregistrés ; par contre, chez le groupe d'âge des conducteurs de 40 ans et plus, ce sont 08 accidents de la circulation qui ont été enregistrés chez eux. S’agissant du respect du code de la route, les équipes déployées pour la régulation de la circulation, au niveau du territoire de la wilaya, ont effectué quelques 1630 contrôles à travers lesquels elles ont enregistré: 121 délits de circulation. En matière d’infractions, pas moins de 1530 cas d’infractions de la circulation routière ont été constatées et se répartissent comme suit, à savoir: 247 infractions de premier degré ; 300 infractions du deuxième degré ; 653 infractions au troisième degré et 330 infractions classées au quatrième degré. Par ailleurs, il a été procédé au retrait de 302 permis de conduire et enregistré 66 infractions de coordination (concernant les taxis et les véhicules de transport en commun).Quant à l’immobilisation par mise en fourrière, elle a concerné 04 véhicules. En matière d’urbanisme et de protection de l'environnement, la brigade a enregistré 36 violations relatives à l’urbanisme ainsi que 19 infractions à l’environnement. Ces dernières sont réparties comme suit: 14 infractions liées à l'hygiène et à la santé publique ; 01 infraction relative aux espaces verts et 04 infractions pour concernant des déchets. La direction de la sureté de la wilaya de Mostaganem rappelle aux citoyens que les mesures de précaution dans la conduite des véhicules restent le moyen le plus efficace permettant de réduire les risques d’accidents de la circulation. Elle rappelle également à leur attention qu’ils peuvent appeler les services de la Sûreté aux numéros verts 1548 et 17 rappelant notamment aux citoyens, qu’ils sont disponibles gratuitement, pour signaler tout accident sur la route