SECURITE ROUTIERE A MOSTAGANEM : La gendarmerie sensibilise les automobilistes

Un été sans accidents de la route tel semble être le slogan de la toute dernière campagne de sensibilisation lancée, hier mardi 27 Août 2019 à Mostaganem au profit des automobilistes par les éléments du groupement de la gendarmerie nationale. C’est au niveau de l’axe routier longeant la plage de Sonaghter de la route nationale n° 11, à l’est de Mostaganem, que le coup d’envoi de cette campagne a été donné. Sur les lieux, les éléments de la gendarmerie nationale ont distribué des dépliants et dispensé des conseils de prévention et des orientations aux conducteurs de véhicules, tous types confondus, pour une conduite saine et sûre qui permettra d’éviter les drames routiers durant la saison estivale, marquée par l’intense trafic sur les routes du littoral. Lors de cette opération, les gendarmes ont insisté sur l’importance du respect du code de la route, pour préserver la vie du conducteur et celle des autres. De leur côté, les usagers ont salué cette louable initiative, qui est une occasion de rappeler les règles à observer sur la route. Notons à ce sujet, que Mostaganem, de par sa position géographique, est classée parmi les premiers pôles touristiques du pays, en accueillant des milliers d’automobilistes venant de tous les coins de l’Algérie, se distinguant d’un été à l’autre par une dense affluence du trafic routier, nécessitant énormément de la prudence lors de la conduite. C’est en ce sens, que les gendarmes multiplient ces campagnes en vue de sensibiliser le maximum de conducteurs à respecter le code la route, les panneaux de signalisation et surtout l’excès de vitesse qui demeure un danger qui les guette en permanence.