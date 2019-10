SECURITE ROUTIERE A MOSTAGANEM : 53 blessés et 2 morts en septembre

En dépit des nombreuses campagnes de sensibilisation et de préventions contre le fléau de la mauvaise conduite routière, le bilan mensuel établi par les services de la sûreté urbaine de Mostaganem a fait ressortir que, pour le seul mois de septembre écoulé, 40 accidents de la route, faisant 53 blessés et 02 morts, ont été enregistrés. Dans un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques, le bilan mensuel dressé, concernant les 40 accidents de la circulation ayant entrainé 2 morts et 53 blessés a donné lieu à un commentaire analytique comme suit : 1/Au sujet des accidents de la route, l’interprétation des statistiques pour ce mois de septembre 2019 montre que le facteur humain est à l’origine de 40 % des accidents enregistrés. Ainsi, on peut déduire que la catégorie de conducteurs causant le plus grand nombre d'accidents avec une moyenne de 20 accidents appartient au groupe d'âge de 25 à 40 ans. En seconde position, vient la tranche d'âge des conducteurs de 18 à 25 ans ayant provoqué 08 accidents du total. Vient ensuite, en troisième et dernière position, le groupe d'âge des conducteurs âgés de 40 ans et plus avec 06 accidents de la route, enregistrés.2/En matière d’application des sanctions dictées par le code de la route, les équipes de circulation déployées dans le secteur spécialisé ont effectué 1680 contrôles à travers de la ville qui leur ont permis d’enregistrer : 36 délits de circulation, 124 infractions du premier degré au code de la route, 110 infractions routières du deuxième degré, 488 infractions routières du troisième degré et 90 infractions routières du quatrième degré. Il a également été enregistré 262 retraits de permis de conduire. Les services de la circulation ont également enregistré 51 infractions relatives à la coordination (c.a.d, concernant les taxis et les véhicules de transport en commun), tandis que, 05 véhicules ont été immobilisés par une mise en fourrière.3/Au volet de l’Environnement et urbanisme, La police urbaine et la division de la protection de l'environnement ont enregistré 27 infractions liées à l'urbanisme se répartissant comme suit: 15 infractions liées à la construction d'un bâtiment sans permis, 07 irrégularités liées à la non-conformité du bâtiment avec le permis de construire délivré, 04 infractions liées à une atteinte à un bien immobilier et un ordre de démolition par les autorités administratives sur ordre judiciaire.