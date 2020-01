SECURITE ROUTIERE A MOSTAGANEM : 35 accidents et 54 blessés en décembre

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes à travers le territoire de la wilaya de Mostaganem, et de la mise en place d’une feuille de route des objectifs basés sur une méthodologie professionnelle comprenant deux volets à savoir : le volet préventif et le volet dissuasif. Dans ce contexte, en ce qui concerne la sécurité routière, les services de wilaya relevant de la sûreté publique ont enregistré plusieurs activités durant le mois de décembre 2019, où il a été enregistré, 35 accidents de la circulation ayant fait 54 blessés, selon de sources sécuritaires. Les causes des accidents de la circulation sont liées au facteur humain, dans 46 accidents sur 47, avec un taux de 97,14% . La tranche d'âge des conducteurs de plus 40 ans a été classée première avec (15) accident .La tranche d'âge située entre 25-40 ans a été classée 2ème avec (12) accidents .Par ailleurs, il a été effectué 1120 opérations, ayant conduit au contrôle de 4867 véhicules ainsi l’enregistrement de 82 violations du code de la route en plus de 888 infractions. Les mêmes services ont également retiré 187 permis de conduire , en plus de 35 infractions liées au véhicules de transport (Taxis et bus enregistrées ), notant que 11 véhicules ont été mis en fourrière a-t-on ajouté. Par ailleurs, certaines d’irrégularités et excès dans l’urbanisme et l’environnement, sont le bilan d’activités de la sûreté de wilaya de la police urbaine et de l’environnement de décembre. En effet, il a été enregistré 35 infractions liées à l’urbanisme et l’environnement dont 22 liées à l’urbanisme à savoir : 13 infractions pour non respect des règles d’hygiène et de santé publique. Il est utile de souligner que ces opérations ont pour but de créer une culture sécuritaire chez le citoyen à travers sa collaboration avec les services de sécurité et la création d’une confiance entre lui et la police et de le rapprocher davantage d’elle afin de préserver la sécurité de ses biens et de son honneur. Les mêmes services ont renouvelé, en cette occasion, leur appel aux usagers de la route à faire preuve de vigilance et à respecter le code de la route, rappelant également le numéro vert 15-48 et celui de secours (17) pour tout signalement.