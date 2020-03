SECURITE ROUTIERE A MOSTAGANEM : 223 accidents font 14 blessés dont 2 graves

Les accidents de la route continuent de faire parler d’eux et d’occasionner des dégâts et blessures, principalement à cause du non respect de la limitation de vitesse et de l’inobservance des règles de la conduite des véhicules. Et c’est ce qui ressort du communiqué d’hier de la protection civile de Mostaganem. Selon un communiqué de la Direction de la protection civile de Mostaganem, par la voix du responsable de la communication, M.Hamdi Mansour, au bilan de la semaine dernière, il a été enregistré quelque 223 diverses interventions, à travers le territoire de la wilaya de Mostaganem. Parmi les plus importantes, il a été enregistré une dizaine (10) de cas de divers accidents de la circulation routière, qui se sont soldés par 14 blessés lesquels, heureusement, n’ont entrainé aucun cas de décès, a indiqué l’officier Hamdi Mansour. Il a en outre précisé que, parmi ce nombre d’accidents, deux (02) cas graves ont été enregistrés ;à savoir : le premier a eu lieu dans la commune de Bouguirat ,au niveau du chemin de wilaya N°6,où un véhicule du type Renault 19,conduit par un homme âgé de 50 ans, a dérapé et quitté la chaussée, occasionnant une profonde blessure au niveau de sa tête. Le blessé a reçu sur place les soins de premiers secours de la part des agents de la protection civile avant son transfert au service des urgences médicales de l’entreprise de la santé de proximité de la daïra de Bouguirat. Le second accident enregistré est celui du au dérapage d’une moto de grosse cylindrée, au niveau de la route nationale N° 11, du rond-point de la commune de Mazagran où le motard, un jeune homme de 20 ans a subi une blessure profonde au niveau de sa tête. Devant la gravité de son état, la protection civile qui est arrivée à son secours l’a évacué en toute diligence vers le service des urgences médicales de Mostaganem pour sa prise en charge en vue de lui prodiguer les soins appropriés à son cas, a-t-il été précisé, par la même source.