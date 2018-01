SECURITE ROUTIERE A MOSTAGANEM : 13 blessés en 72 heures à travers la wilaya

La Cellule de Communication de la Protection civile de Mostaganem a indiqué dans son bilan des accidents de la circulation routière que les dernières 72 h ont fait 13 blessés. Ces derniers sont le résultat des différents accidents de circulation durant la période du jeudi au dimanche dans huit accidents a communiqué la Protection civile. Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés durant le week-end passé durant lequel 890 interventions de secours furent enregistrées. Des collisions entre véhicules roulants à grande vitesse provoquent des blessures traumatisantes aux occupants des véhicules. Samedi dernier, la Vallée des Jardins relevant de la commune de Sayada a été le théâtre d’une collision au niveau de CW 13 au lieu-dit Ouled Bouras fait trois blessés graves. Les victimes ont été évacuées aux UMC de Tijditt. Le facteur humain n’est pas la seule cause principale de l’augmentation et la persistance des accidents sur la voie publique. A l’irrespect du Code de la route et la mauvaise conduite des automobilistes, l’état des routes et la signalisation en est un autre facteur, faut-il l’avouer.