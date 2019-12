SECURITE ROUTIERE A MASCARA : La police participe à une campagne de sensibilisation

Poursuivant leurs campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière, les services de la sûreté de wilaya de Mascara ont participé, en coordination avec le bureau de wilaya de l’Association nationale de prévention des accidents routiers, et en compagnie des autres partenaires à l’instar des services de la Gendarmerie nationale, de la protection civile, et de la Direction des travaux Publics, à une campagne de sensibilisation au profit des stagiaires de l’institut national spécialisé dans la formation professionnelle de Mascara. En effet, un cadre relevant du service de wilaya de la sécurité publique a organisé une conférence au profit des stagiaires sur les dangers des accidents de la circulation en donnant de larges explications sur les différentes causes des accidents, à leur tête l’élément humain considéré comme le premier responsable, en raison du non respect du code la route. Des statistiques sur le bilan des accidents routiers enregistrés dans le secteur de compétence ont aussi été présentées. Le locuteur a prodigué aussi des conseils et orientations diverses pour contribuer à la réduction du nombre d’accidents. Les autres participants ont présenté leurs interventions sur le sujet en vue d’encrer une culture de prévention auprès des usagers de la route.