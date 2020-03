SECURITE ROUTIERE A MASCARA : 1069 contraventions en février

Dans le cadre de la lutte contre les différentes infractions routières en vue d’inculquer une culture routière saine basée sur le respect du code de la route à l’effet de réduire le taux d’accidents, les brigades de circulation relevant du service de wilaya de la sécurité publique de la wilaya de Mascara continuent leurs opérations de contrôle des usagers de la route au niveau de leur territoire de compétence. En effet, les interventions des différentes brigades ont abouti durant le mois de février au contrôle de 9433 véhicules des différentes catégories, ce qui a donné lieu à la rédaction de 1069 contraventions à travers lesquelles 217 retraits de permis ont été effectués. De plus, 161 délits routiers ont été recensés, et 97 véhicules placés dans le parc APC. De plus, 12 opérations Radar ont été effectuées durant le mois écoulé, ce qui a donné lieu à la rédaction de 171 contraventions relatives aux excès de vitesse. Le chef de la cellule de communication et des relations publiques de la Sûreté de wilaya de Mascara a indiqué que ces efforts de répression s’ajoutent aux mesures de sensibilisation destinées aux différents usagers de la route en vue de leur inculquer une culture routière basée sur le respect du code de la route en vue de réduire la violence routière. Dans ce même cadre, les services de la sûreté de wilaya ont enregistré durant la période considérée de février, un nombre de 42 accidents causant des blessures corporelles à 61 personnes et ayant entrainé la mort de deux personnes.