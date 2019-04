SECURITE ROUTIERE : 117 blessés en 90 jours à Mostaganem!

Les services de wilaya relevant de la sureté publique ont enregistré plusieurs activités durant les trois premiers mois de l’année de 2019, suite à laquelle il a été enregistré, 102 accidents de la circulation ayant fait 117 blessés selon des sources sécuritaires. Les causes de ces accidents de la circulation sont liées au facteur humain avec un taux de 100%, comme le non respect de la vitesse limitée, le non respect des plaques de signalisation, les dépassements dangereux, le non respect de la distance de sécurité, le non respect de la priorité, perte de contrôle du véhicule, l’inattention des conducteurs au niveau des zones à fortes densités de population, et conduite en état d’ivresse. La tranche d'âge située entre 25 à 40 ans a été classée première avec une moyenne de (30) accidents, la tranche d'âge de plus de 40 ans a été classée deuxième avec (43) accidents. Par ailleurs, il a été enregistré 1710 opérations ,ce qui a conduit au contrôle de 15589 véhicules ainsi que l’enregistrement de 126 infractions du code de la route, 347 infractions du 1 er degré ,430 infractions du 2ème degré, 1514 infractions du troisième degré, 308 infractions du quatrième degré, les mêmes services ont également enregistré le retrait de 718 permis de conduire , en plus de 119 infractions liées aux véhicules de transport (Taxis et bus ) ont été enregistrées tandis que 30 véhicules ont été placés en fourrière a-t-on ajouté.