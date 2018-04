SECURITE ET STABILITE DU PAYS : ‘’Des lignes rouges à ne pas franchir’’

"La sécurité et la stabilité de l'Algérie constituent des lignes rouges à ne pas franchir. Nous ne permettrons à personne de porter atteinte à notre pays", a déclaré M. Bedoui lors d'une visite de travail dans la wilaya de Tamanrasset pour inaugurer des projets énergétiques. Le ministre a estimé que "la dynamique de développement à laquelle aspire le pays ne saurait se réaliser sans la conjugaison des efforts de tous. L'Algérie est une et indivisible et la sécurité et la stabilité dont elle jouit aujourd'hui n'auraient pu se concrétiser sans l'unité des rangs de ses enfants et la mobilisation des éléments de notre Armée nationale populaires le long de nos frontières pour la protéger de ceux qui la guettent, poursuit M. Bedoui. Evoquant les objectifs de développement de l'Etat, le ministre a fait savoir que "les programmes tracés concernent l'ensemble du territoire et le processus de développement n'a pas de frontières et se poursuivra dans les moindres recoins de notre pays".M. Bedoui qui était accompagné du ministre de l'Energie, M. Mustapha Guitouni, a inauguré une station d'énergie solaire d'une capacité de 13 MW et un gazoduc d'une longueur de 530 km. Les projets inaugurés témoignent de l'intérêt accordé par l'Etat aux régions du sud. Le ministre a exhorté les opérateurs publics à l'exploitation de ces investissements publics pour la réalisation de projets agricoles et industriels à l'effet de faire de la région un pôle économique de dimension africaine.