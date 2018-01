SECURITE ET DEVELOPPEMENT : L’Algérie, acteur stratégique dans la stabilisation de la région méditerranéenne et sahélienne La stratégie de l’Algérie dans ses constantes diplomatiques et militaires est guidée par trois principes fondamentaux : non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats ; non intervention de l’armée algérienne hors du territoire ; prise en charge endogène de la sécurité régionale. L’expérience acquise sur le terrain par l’Algérie de la lutte contre le terrorisme suscite un intérêt croissant des chancelleries étrangères qui découvrent les dangers de ce phénomène transnational.



Il est reconnu le rôle stratégique de l’Algérie comme facteur de stabilisation de la région et que toute déstabilisation aurait un impact négatif sur toute la région devant lier démocratie et développement car existe un lien dialectique entre sécurité et développement.



Les relations entre les deux rives

Les relations entre les deux rives du Sahara et les dynamiques de la conflictualité saharienne actuelle interpellent tant les pays de la région que l’Europe et les USA. Des stratégies d’adaptation sont nécessaires de l’Occident et particulièrement l’Europe en direction de leur Sud et sur les relations de toutes natures entre le Maghreb et l’Afrique. D’où l’importance d‘analyser les politiques africaines, maghrébines, les mutations de la géopolitique saharienne après l’effondrement du régime libyen, les conséquences pour la région des tensions au Mali, l’importance des échanges économiques (formels et informels) et des échanges humains de part et d’autre du Sahara, les flux migratoires notamment des migrants subsahariens qui s’installent désormais dans les pays du Maghreb. C’est pourquoi il y a lieu d’accorder une attention particulière aux tensions au niveau du Sahel où la ceinture sahélienne recouvre, entièrement ou en partie, les pays suivants : l'Algérie (à l'extrême sud), le Sénégal et la Mauritanie (au sud), le Mali et le Burkina Faso (au nord), le Niger et le Nigeria (à l'extrême nord), le Tchad (au centre).

Cet espace est soumis à des logiques géopolitiques divergentes, et doit inciter l’Occident d’avoir une autre vision de notre Sud en évitant une vision européo centriste. Il y a lieu d’éviter des déclarations hâtives de verser dans la xénophobie qui alimente le discours des extrêmes, car l’Islam autant que toutes les grandes régions monothéistes le judaïsme, le christianisme sont des religions qui prêchent la paix et la tolérance. Ce qui se passe actuellement ne saurait en aucune manière refléter les idéaux de l’Islam. les organisations extrémistes fondamentalistes ne sauraient donc référer les idéaux de l’Islam profitant, d’une crise tant morale, mauvaise gouvernance au niveau de certains dirigeants locaux accroissant la misère dans les pays d’origine. Les responsabilités sont partagées. L’occident porte une responsabilité de cette situation. Ce qui ne disculpe pas certains régimes de l’Afrique fondés non pas sur des institutions démocratiques mais sur des relations tribales personnalisées.



L’origine de la situation présente

Selon bon nombre d’experts du renseignement, l'origine de la situation présente dans la région provient du conflit au Moyen-Orient mais également de l'intervention occidentale en Libye et selon certaines informations récentes Daech", se déplacerait récemment de la Syrie et de ‘l’Irak vers la région du Sahel. C’est pourquoi (voir la récente déclaration du G à Alger janvier 2018), la plupart des dirigeants du Maghreb de l’Afrique, l’Europe et des Etats-Unis d’Amérique s’accordent dorénavant sur la nécessité de coopérer davantage face à la menace de l’insécurité et du crime organisé, insistant sur une coopération étroite notamment dans le domaine du renseignement. Il est mis l’accent sur l’obligation de mettre en application une stratégie interrégionale qui associe l’ensemble des pays de la zone en plus des partenaires européens –américains du fait que la région est devenue un espace ouvert pour divers mouvements terroristes et autres groupes qui prospèrent via le trafic d'armes ou la drogue, menaçant la sécurité tant des espaces africains que de la région euro-méditerranéenne. D’où l’urgence d’une coopération tant régionale que mondiale dans la lutte contre la criminalité transnationale nécessitant une amélioration des bases de données afin de lutter efficacement contre le crime transfrontalier et le terrorisme et d’un dialogue stratégique qui doit jouer un rôle essentiel afin de renforcer leurs relations futures dans les domaines politique, économique, culturel, scientifique et sécuritaire, notamment de lutter contre le terrorisme international et le crime organisé où nous avons différentes formes de criminalité transnationale organisée qui est une industrie en constante évolution, qui s'adapte aux marchés et crée de nouvelles formes de délinquance. Il s’agit d'un commerce illicite qui transcende les frontières culturelles, sociales, linguistiques et géographiques, et qui ne connaît ni limites, ni règles renforcé récemment par la cybercriminalité, liée à la révolution dans le domaine des systèmes d’infirmation qui peut déstabiliser tout un pays tant sur le plan militaire, sécuritaire qu’économique. Il englobe plusieurs domaines exploitant notamment de plus en plus l'Internet pour dérober des données privées, accéder à des comptes bancaires et obtenir frauduleusement parfois des données stratégiques pour le pays. Ainsi, sans compter la corruption à travers des surfacturations qui en Afrique entraine une hausse de prix des produits importés entre 10/20% nous avons différents trafics illégaux, qui, selon les données internationales 2016/2017 se chiffre en plusieurs centaines de milliards de dollars, notamment les trafics d’armes, les trafics de drogue, la traite des êtres humains et l’immigration illégale, le trafic de ressources naturelles et le tout aboutissant souvent au blanchiment d'argent dans les paradis fiscaux au blanchiment d'argent.

Pour l’Algérie, existent des trafics de différentes marchandises subventionnées comme le lait, la farine le carburant achetées en devises fortes, où selon les conclusions d’une étude d’Atlantic Council sur la contrebande du carburant , citée par le journal britannique The Guardian, près de 660 000 véhicules marocains et tunisiens consomment du carburant algérien, soit près de 13% de l’ensemble du parc roulant dans ces deux pays.



Lever les contraintes

Il s’agit donc de lever les contraintes du fait que la corruptibilité générale des institutions, pèsent lourdement sur les systèmes chargés de l'application des lois et la justice pénale en général qui ont des difficultés à s’adapter aux nouveaux défis posés par la sophistication des réseaux du crime organisé. La collaboration inter-juridictionnelle est ralentie par l’hétérogénéité des systèmes juridiques notamment en Afrique du Nord et en Afrique noire. De plus, la porosité des frontières aussi bien que la coordination entre un grand nombre d’agences chargées de la sécurité aux frontières posent de grands problèmes. À terme, la stratégie vise à attirer graduellement les utilisateurs du système informel vers le réseau formel et ainsi isoler les éléments criminels pour mieux les cibler tout en diminuant les dommages collatéraux pour les utilisateurs légitimes. C’est que la résolution de ce mal implique de s’attaquer à l’essence (un co-développement) et plus de libertés et non aux apparences si l’on veut éviter une crise majeure. Les élites des pays d’Afrique se sentent marginalisées, une jeunesse abandonnée au désespoir et le fossé entre les riches et les pauvres de plus en plus grand, reflété par l’écart de revenus qui renforce les inégalités en matière de richesse, d’éducation, de santé. Des études récentes dans le domaine politique, militaire et économique mettent en garde contre les conséquences pernicieuses du chômage: « une génération qui commence sa carrière dans un désespoir étant une bombe sociale à retardement » Aussi, face au crime organisé transnational, l'Afripol constitue une base continentale de communication, de concertation, de coopération et de coordination. La police algérienne étant devenue une référence internationale, suite à la réunion consultative tenue le 12 décembre 2016 à Alger en présence de nombreux responsables de police africains, visant à permettre le partage d'expériences en matière de coopération. L'Algérie a abrité la première Assemblée générale d'Afripol à Alger avec la participation de 48 pays et au cours de laquelle les représentants des pays africains ont défini les cadres généraux de coopération pour les institutions de police aux niveaux national, continental et international. Durant l’année 2017, le directeur général de la Sûreté nationale de l’Algérie a été élu à la tête du mécanisme de l’Union africaine de coopération policière (AFRIPOL), comme nous avons assisté à la désignation d’un responsable de la DGSN pour présider le groupe des experts d’Interpol de lutte contre la cybercriminalité.

Dans le cadre de la stabilisation de l’Algérie et de la région il faut rendre hommage à l’ANP, aux forces de sécurité et à la diplomatie algérienne qui s’activent pour apaiser les tensions régionales, le terrorisme étant une menace planétaire. La sécurité de l’Algérie est posée à ses frontières. La frontière Algérie Mali est de 1376 km, la frontière entre l'Algérie et la Libye de 982 km, la frontière Algérie Niger de 956 km, la frontière Algérie Tunisie est de 965 km à surveiller. Le problème est plus grave pour les frontières conjointes avec le Mali et la Libye. Dans le contexte des crises libyenne et malienne, la sécurité aux frontières est devenue une préoccupation majeure des autorités algériennes. Cette question fait aussi l’objet d’un processus de construction et de sécurisation, à des fins internes et externes. Selon les experts militaires, la stratégie algérienne se déploie sur trois niveaux : premièrement, la mise en place d’un dispositif de sécurité aux frontières et la restructuration des forces armées et de sécurité ; deuxièmement, l’amorce de processus bilatéraux de coopération avec les pays voisins et enfin troisièmement, le développement d’un processus multilatéral à travers l’initiative des pays de Champ. Cette stratégie est guidée par trois principes fondamentaux : non ingérence dans les affaires intérieures des Etats ; non intervention de l’armée algérienne hors du territoire ; prise en charge endogène de la sécurité régionale. Espérons donc pour le devenir de l’Algérie que cette même énergie soit déployée pour consolider le front social intérieur, afin d’éviter l’affrontement direct forces de sécurité –citoyens avec des couts colossaux. L’efficacité de la sécurité intérieure et extérieure doit impliquer les citoyens, supposant l’approfondissement de l’Etat de Droit de la démocratie tenant compte de notre anthropologie culturelle. Car, le succès final dépend d’une large coopération régionale et internationale et une nouvelle politique socio-économique adapté au nouveau monde. Car l'Algérie ne saurait à la fois supporter seul le fardeau financier avec la chute du cours du pétrole, devant à l’avenir mutualiser les dépenses grâce à une coopération régionale et surtout favoriser le développement et la démocratie tenant compte de son anthropologie culturelle, sans laquelle son audience sera limitée à terme.



Références de différents travaux

internationaux sur ce sujet du professeur

Abderrahmane MEBTOUL

1- Ouvrage collectif sous la direction du professeur Abderrahmane MEBTOUL « Les enjeux de l’Algérie : réformes et démocratie » 2 volumes Casbah Edition Alger- 2005 (520 pages)

2.-Interviews à l’American Herald Tribune 28 décembre 2016 et au quotidien financier français la Tribune.fr mars 2017 « toute déstabilisation de l’Algérie aurait un impact sur l’espace méditerranéen et africain »

3.-Etude du professeur Abderrahmane MEBTOUL parue à l’Institut Français des Relations Internationales (IFRI Paris France) » la coopération Maghreb Europe face aux enjeux géostratégiques » (novembre 2011)- chapitre III- « la stratégie de l’OTAN face aux enjeux géostratégiques en Méditerranée »

4.-Une importante étude sous la direction du professeur Abderrahmane Mebtoul est parue en décembre 2013 à l’Institut français des Relations Internationales- IFRI- (8ème think tank mondial) sur le thème «Le Maghreb face à la sphère informelle» en cinq chapitres – La situation des économies maghrébines – Problématique de la définition de la sphère informelle (liens entre bureaucratie et l’informel) - Le poids de la sphère informelle dans les pays du Maghreb- Les effets indirects du secteur informel (corruption- travail des enfants – drogue) et enfin comment intégrer la sphère informelle au sein de la sphère réelle. Voir également notre étude publiée par l’Institut français des Relations Internationales (IFRI)

5.- Intervention, suite à l’invitation de l’Institut Maghrébin d’Etudes et de Prospectives, en présence de nombreux experts maghrébins (Algérie - Maroc - Tunisie - Libye - Mauritanie), de personnalités internationales du professeur Abderrahmane Mebtoul : «face aux enjeux géostratégiques, l’Algérie acteur déterminant au sein est du Maghreb, pont entre l’Europe et l’Afrique» le 21 juin 2013 à l’Assemblée Nationale française

6.- Deux importants ouvrages coordonnés par le professeur Abderrahmane Mebtoul et le Dr Camille Sari (de la Sorbonne) sont parus en juillet 2004 à Paris Edition Harmattan – tome 1-traitant des institutions et de la gouvernance (480 pages) et le tome 2 des volets économiques sous différents aspects (500 pages) regroupant pour la première fois -36 experts et professeurs d’université algériens- marocains- tunisiens- mauritaniens et libyens- européens Edition Harmattan Paris France 2015

7.-Intervention du professeur Abderrahmane Mebtoul à l’invitation de « L’Alliance pour Refonder la Gouvernance en Afrique (ARGA) » en présence de ministres africains, de représentants du FMI, Banque mondiale, CEE, qui a organisé une grande rencontre internationale entre le 26/30 janvier 2014 sur le thème « l’Afrique doit réinventer son économie » en partenariat avec le ministère des affaires étrangères français « face aux enjeux géostratégiques, le développement et la sécurité de l’Afrique doit se fonder sur l’Etat de Droit et la bonne gouvernance».

7.- -Intervention du professeur Abderrahmane Mebtoul ’invité d’honneur du professeur Jean-Pierre Chevènement président de l’Association Algérie-France et de la fondation Res Publica qui a organisé une rencontre avec d’importantes personnalités des deux rives de la Méditerranée en partenariat avec l‘Union européenne le 17 février 2014 à Paris sur le thème-« Face aux enjeux géostratégiques pour un co-partenariat entre le Maghreb et l’Europe, facteur de stabilité de la région».

8-Dans le cadre de la tenue du forum africain d'investissements et d'affaires, qui s’est tenu à Alger, du 03 au 05 décembre, le professeur A. Mebtoul membre du conseil scientifique de l’organisation panafricaine dépendante des Nations Unies- CAFRAD, a été sélectionné, pour l’Algérie comme modérateur par le Ministère des affaires étrangères algérien pour la session de partage d'expérience (sharing expérience),qui a été consacrée à la présentation des expériences des communautés économiques régionales africaine dans l'intégration régionale en Afrique en présence des représentants de la CEDEAO, CMESA, SADC, UEMOEA.

9.-Sur les mutations géostratégiques militaires, politiques sociales et économiques- voir la Revue IEMed 2017 -Barcelone -Espagne , un important collectif analysant la sécurité, le politique, l’économique, le social et le culturel de la région méditerranéenne auquel a contribué le professeur Abderrahmane Mebtoul sur le thème « impact de la baisse du cours des hydrocarbures sur les équilibres macro-financiers et macro-sociaux de l’économie algérienne : urgence d’une nouvelle politique économique » , vient de paraitre sous la direction du professeur Senen Florensa, ancien diplomate et ministre espagnol, Président de l’ Annuaire IEMed (516 pages), préfacé par Johannes Hahn Commissaire européen à la politique de voisinage aux négociations d’élargissement.

Abderrahmane MEBTOUL Lu 46 fois ACTUALITÉ Partager

Dans la même rubrique: SONATRACH : L’ENTP accorde des augmentations à ses employés - 29/01/2018 EMIGRATION CLANDESTINE : Démantèlement de 8 réseaux à Oran - 29/01/2018 INDUSTRIE AUTOMOBILE : Bientôt, une usine Ford en Algérie - 29/01/2018 1 2 3 4 5 » ... 4174 A LA UNE | ACTUALITÉ | MOSTAGANEM | RÉGION | CULTURE | SPORTS | CHRONIQUE | DOSSIERS | ISLAMIYATE | Edito | RAMADANIATE | NON-DITS | DÉBAT DU JOUR | TRIBUNE LIBRE | PUB | Spécial 1er Novembre 54 | Aidons-les ! | MOSTA-HIER | بالعربي