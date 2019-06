SECURITE DES PLAGES : L’agression et le vol se multiplient

En ce sens, le jeudi dernier, une bagarre a éclaté à la partie basse de la plage des ‘’Sablettes’ entre deux individus, dont l’un n’a point hésité à recourir à l’utilisation d’une arme et a failli larder son adversaire, qui n’a pu être sauvé que par l’intervention d’autres personnes qui l’ont secouru en retenant de force son agresseur qui a été difficilement maitrisé. Quant aux vols, ils sont si fréquents au sein des 43 plages du littoral, il n’y a pas un jour qui passe sans qu’un estivant n’en soit victime. Un jeune mostaganemois, résident de surcroit à la Salamandre, après avoir pris une baignade, n’a point trouvé son sac à dos et ses effets vestimentaires et n’a pu regagner le domicile familial qu’en short. Un autre, de passage à la nouvelle plage de Sidi Mansour, après s’être reposé sur le rivage pour quelques minutes et avoir glissé ses pieds dans l’eau, a été si étonné de voir sa sacoche contenant les documents de son véhicule, son portable et quelques billets de banque disparaitre sans laisser la moindre trace. Signalons encore d’autres vols, commis sous la menace d’armes de certaines personnes qui s’isolent loin des postes de la protection civile et de la gendarmerie nationale, tel ce couple qui a été agressé le vendredi dernier à la plage de Stidia 2 et s’est vu délesté de ses portables et des bijoux de la jeune femme. Face à une telle situation si déplorable, les estivants réclament davantage de sécurité des plages d’un coté, et les autorités concernées demandent à ces derniers de ne point s’aventurer où la sécurité des lieux est nulle.