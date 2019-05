SECURITE DE L’ARMEE : Un nouveau Colonel à la tête de la DCSA

Nouveau changement dans le milieu des services secrets algériens. La Direction centrale de la sécurité de l’armée (DCSA) relevant de l’ex-DRS a un nouveau directeur, en la personne du colonel Abdelouahab, et en remplacement du colonel Boubekeur, selon le site d’information TSA. Le colonel Boubekeur quitte ainsi la tête de la DCSA moins de deux mois après sa nomination. Aucune information n’a filtré sur les raisons de ce changement rapide à la tête d’une institution sensible des services de renseignements. Le nouveau patron de la DCSA était à la 5ème région militaire à Constantine. Pour rappel, depuis le déclenchement du mouvement populaire, il y a plus de trois mois, plusieurs changements ont eu lieu dans le milieu des services secrets algériens, regroupés dans ce qui est appelé la Direction des services de sécurité (DSS), que dirigeait le général Athmane Tartag alias Bachir. À la mi-mars, le général-major Ali Bendaoud a été nommé à la tête de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), en remplacement du général-major Mohamed Bouzit, alors que le général Bouazza a succédé au général Abdelkader à la tête de la Direction des services intérieurs (DSI), il y a un mois.