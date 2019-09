SECURISATION DU PROCESSUS ELECTORAL : Des instructions aux chefs des régions militaires

Dans un nouveau discours, tenu depuis la deuxième région militaire à Oran, le général de Corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, a affirmé qu’il a donné « des instructions aux Commandants de Régions et de Forces ainsi qu’aux différents services de sécurité pour entamer immédiatement toutes les mesures nécessaires pour sécuriser le processus électoral à travers tout le territoire national ». « Pour concrétiser cela, il est nécessaire de répondre à la demande sécuritaire », estimant que « la sécurité est source d’espoir et sérénité », a estimé le vice-ministre de la défense nationale, ajoutant que « c’est pour cela précisément qu’une extrême importance a été donnée à l’approche sécuritaire » « L’Algérie, stable et sécurisée, capable de sauvegarder sa souveraineté et son indépendance nationales, l’unité de son territoire et de son peuple, est une Algérie capable de se développer à tous les niveaux et à se relever dans tous les secteurs », a-t-il indiqué. « Nous considérons que, ces élections sont d’une extrême importance, lesquelles sont préparées sérieusement, matériellement et moralement, puisqu’elles sont considérées comme une phase importante parmi les phases que le peuple algérien dépassera avec détermination », a ajouté le chef d’état-major. Selon Gaïd Salah, « ces élections constituent une chance qui se renouvelle devant le peuple algérien à travers lesquelles il va démontrer qu’il est attaché à ses principes nationaux authentiques, et sait, à chaque fois qu’il est face aux défis, comment faire son devoir ».