SECURISATION DES PLAGES A ORAN : Renforcement du dispositif sécuritaire

Ce dispositif sécuritaire spécial vise à sécuriser les lieux publics, assurer une fluidité du trafic routier et lutter contre la criminalité, sous toutes ses formes. Dans ce cadre, la sûreté de la wilaya d’Oran annonce le renforcement de son dispositif sécuritaire au niveau de l'ensemble des plages autorisées à la baignade avec un dispositif sécuritaire de 70 postes sécuritaires, composé de brigades chargées est mobilisé pour veiller à la sécurité des lieux de détente et à l’application stricte des mesures de prévention sanitaire, notamment la distanciation physique, l’interdiction de regroupement, l’obligation du port de masques. Ces brigades sont chargées aussi d’instaurer le climat idéal pour l’accueil des estivants au niveau des plages et des lieux de détente et à veiller à leur sécurité. Elles sont appelées également à assurer le calme et la sécurité pour ceux qui se rendent sur les plages et les lieux de détente, la coordination avec les autres institutions chargées de la santé, assurer la fluidité de la circulation piétonne et automobile. Ce dispositif sécuritaire spécial vise à sécuriser les lieux publics, assurer une fluidité du trafic routier et lutter contre la criminalité, sous toutes ses formes. Il vient compléter selon les mêmes sources, dans la continuité du dispositif mis en place, durant le mois de Ramadhan, de sorte que des policiers, en tenue et en civil, effectuent des tournées pédestres et motorisées, pour veiller à la sécurité des estivants et de leurs biens. Dans ce cadre, il sera procédé à la création de 4 centres de police à travers les grandes plages que compte le littoral oranais. Ces centres seront dotés de quads leur permettant une intervention rapide en cas de besoin, a expliqué la même source faisant état de l’exécution de ce plan à partir du 15 août en plus de l’utilisation de moyens modernes et de l’intensification du nombre de rotations des patrouilles diverses. Des brigades en uniforme et en tenue civile intensifieront les patrouilles au niveau de leur territoire de compétence. Il est également question d’une coordination étroite entre les éléments sur le terrain et la salle des opérations (caméras de surveillance) pour les guider et les encadrer. Intensification aussi des patrouilles et des unités mobilisées sur le terrain, notamment au niveau des quartiers et les pôles urbains, pour assurer la lutte contre la criminalité, notamment pendant la nuit. Il est question de renforcer les axes routiers par des agents de régulation de la circulation routière, des patrouilles sur les principaux axes routiers pour sensibiliser, informer et orienter les usagers de la route, réprimer les auteurs d’infractions graves, avec la mobilisation de l’équipe chargée des radars. Notons qu’un numéro vert le ‘1548′ a été mis en place pour venir en aide, orienter et permettre à la population de dénoncer tout délit ou infraction. Tous les moyens sont mobilisés afin d’améliorer la sécurisation des citoyens et intensifier le travail de sensibilisation pour inciter les estivants à adopter les gestes nécessaires de prévention contre la pandémie de coronavirus, a conclu la même source.